رونالدو: لا يوجد لاعب في العالم يمتلك موهبتي

رونالدو : لا يمكن مقارنتي مع أي لاعب آخر

أكد النجم الدولي البرتغالي “كريستيانو رونالدو” للمقربين منه عندما كان صغيرا أنه سوف يصبح اللاعب الأفضل في العالم وهو ما تسبب في دهشة الجميع.

وصرح صاحب القميص رقم 7 في ريال مدريد من خلال مقطع فيديو لتقديم حذائه الجديد: “حلمت كثيرا في الصغر بأن أصبح اللاعب الأفضل في العالم، أصدقائي كانوا ينظرون لي ويتعجبون مما أقوله، كنت أقول ذلك على سبيل المزاح، ولكن بداخلي أشعر بأني يمكنني القيام بذلك”.

وتابع الدون: “عندما ذهبت إلى صفوف مانشستر يونايتد حصلت على الثقة، قلت لنفسي أنت الآن تؤمن بقدرتك على تحقيق حلمك، لا أرى لاعبا يملك نفس موهبتي، والتفاني والجدية في العمل”.

وأكمل صاروخ ماديرا: “لا يمكن أن يتم مقارنتي مع أحد، أو يكون شخصا آخر هو كريستيانو رونالدو، دائما ستكون أنت، سأكون نفسي”.

الجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو حقق جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 5 مرات بالتساوي مع ليونيل ميسي وأكثر من أي لاعب آخر.