رونالدو يُدبر خطة لنقل بوغبا إلى ريال مدريد

ربطت تقارير صحافية إسبانية اللاعب الفرنسي الشاب “بول بوغبا” بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعاني بوغبا من انتقادات قاسية في صفوف فريقه مانشستر يونايتد وهو ما يدفع اللاعب للتفكير في الرحيل عن صفوف النادي.الحالي.

ووفقا لشبكة “دونبالون” الإسبانية فإن البرتغالي رونالدو يعلم بخطة بول بوغبا التي تتمثل في ترك ملعب أولد ترافورد واللعب في صفوف ريال مدريد ووعد الدون بمساعدة بوغبا على تحقيق هدفه المنشود.

ورحب رونالدو بفكرة انتقال بوغبا لصفوف النادي الأبيض الإسباني وهو الانتقال الذي كان قريبا من التحقق في صيف 2016 الماضي عندما قرر اللاعب الفرنسي الرحيل عن صفوف جوفنتوس فريقه السابق.

ولا يمانع بول بوغبا فكرة تخفيض راتبه السنوي من أجل تحقيق هدفه باللعب في صفوف ريال مدريد.