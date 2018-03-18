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صدمة كبيرة لأليغري

18 مارس 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, رابطة أبطال أوروبا, ملاعب العالم 47 زيارة

تلقى جوفنتوس خبراً محزناً بتعرض نجم دفاعه جورجيو كيليني \33 عاماً\ لإصابة عضلية خلال اللقاء الذي شهد على تعادل البيانكونيري مع سبال بدون أهداف.

ولم يحدد جوفنتوس فترة غياب اللاعب لكن المدرب ماسيميليانو أليغري أكد تعرض كيليني لإصابة بالعضلة القابضة بالفخذ الأيمن.

وبحسب الصحف فإن مدرب المنتخب الإيطالي دي بياجيو اختار استبعاد كيليني من قائمة المنتخب واختار ضم مدافع ويست هام أوغبونا عوضاً عنه.

وتنتظر يوفنتوس العديد من المباريات المهمة بعد التوقف الدولي حيث سيواجه ميلان بالدوري وريال مدريد بربع نهائي دوري الأبطال.

وسيفتقد يوفنتوس لخدمات بيانيتش وبن عطية أمام الريال للإيقاف عدا عن استمرار غياب كوادرادو ويبرناردسكي للإصابة وبالتالي فإن إصابة كيليني قد تجبر أليغري بالدفع بقلبي دفاع بديلَين بمواجهة الميرينغي.

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