غلام تنقل إلى دبي لمواصلة العلاج

كشفت صحيفة “الكوريري ديلو سبور” الإيطالية الشهيرة يوم أمس أن لاعب الخضر فوزي غلام تواجد في الفترة الأخيرة في مدينة دبي الإماراتية من أجل مواصلة العلاج، الصحيفة السابقة الذكر لم تشر لتاريخ زيارة غلام بشكل محدد، لكنها اكتفت بالـتأكيد على أن تواجده كان للعلاج، غلام وبحسب نفس التقارير تواجد في الإمارات مع شقيقه وأيضا أخصائي العلاج الطبيعي في نابولي والذي أعد برنامجا من أجل استعادة فوزي في أقرب فرصة ممكنة .

سالفتوري باغني: “غلام لاعب كبير ولا يمكن تعويضه”

أدلى الوكيل الإيطالي سالفتوري باغني والذي كان وسيطا في عملية نقل غلام من سانت إتيان إلى نابولي بتصريحات يوم أمس للإعلام الإيطالي تكلم فيها عن موكله السابق، باغني أشاد كثيرا بفوزي وكشف عن سر قبل انتقاله لنابولي حين قال: ” غلام كان قريبا جدا من نادي بولونيا لكني تمكنت من خطفه بعد أن قبل نادي نابولي بدفع 1.5 مليون أورو، لقد تطور كثرا في نابولي وبات من أحسن اللاعبين في مركزه بعد أن عمل مع مدرب مثل ساري “، وعن غيابه المؤثر قال: ” أعتقد أن ماريو روي يقدم مستوى كبيرا جدا لكن لاعب مثل غلام لا يمكن تعويضه أبدا “.

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