مانشستر يونايتد يتحرك لإفساد مخطط سيتي

يتحرك نادي مانشستر يونايتد، لإفساد مخطط جاره مانشستر سيتي، في التعاقد مع صفقة برازيلية جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد يتطلع لإفساد مخطط مانشستر سيتي في ضم البرازيلي فريد لاعب شاختار دونيتسك، الذي خضع لمراقبة السيتزينز خلال الفترة الماضية تمهيدًا لضمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن مان سيتي يهدف للتعاقد مع فريد لتعويض غياب فيرناندينيو في حالة الإصابة أو الإيقاف، لكنها أوضحت في الوقت نفسه أن النادي الأوكراني لن يمانع التفاوض مع مانشستر يونايتد في حال قدم عرضًا قيمته 40 مليون جنيه إسترليني.

وحسب التقارير، فإن مانشستر يونايتد استعلم عن رغبة فريد في الانضمام إلى “الشياطين الحمر”، بهدف الحصول على إشارات مشجعة للتقدم بعرض رسمي لضمه، لكن عليه أولا التخلص من فائض لاعبي الوسط الموجودين في تشكيلته.

ويعتقد مدرب يونايتد جوزيه مورينيو أن الصربي نيمانيا ماتيتش يعد اللاعب الوحيد في وسط الملعب الذي يمكنه الاعتماد عليه، في وقت يقدّم فيه الشاب سكوت ماكتوميناي أداء جيدا في المباريات التي يشارك فيها هذا الموسم.

وأشارت صحيفة “ذا صن” أيضا، إلى أن باريس سان جيرمان مهتم بضم فريد الذي تمت مراقبته أيضا من قبل توتنهام وآرسنال.