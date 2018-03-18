معاناة بيكيه تستمر مع الإصابة

شارك المدافع الدولي الإسباني، جيرارد بيكيه، في مباراة فريقه برشلونة أمام أتلتيك بيلباو، ضمن الجولة الـ 29 من الليغا، والتي حسمها البارسا لصالحه بثنائية نظيفة.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إن بيكيه ما زال يعاني من إصابة في ركبته اليمنى، حيث ظهر ذلك جليًا في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقام بيكيه ببعض الإيماءات التي تدل على معاناته من آلام في ركبته اليمنى، وقام بتحريك ركبته في مرحلة ما من المباراة برفعها وخفضها للأسفل.

وتعرض بيكيه لإصابة في ركبته اليمنى في ديربي كتالونيا أمام إسبانيول في الرابع من فيفري الماضي، وكان التشخيص وقتها بإصابة في الرباط الجانبي للركبة.

ويتعين على اللاعب الانضمام لمنتخب إسبانيا في الساعات القليلة المقبلة، تمهيدًا لخوض مباراتين وديتين أمام ألمانيا والأرجنتين، استعدادًا لكأس العالم.