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مورينيو: أُتولى تدريب مجموعة من الجبناء

18 مارس 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 38 زيارة

مورينيو ينفجر في وجه لاعبيه

شن المُدرب البرتغالي جوزيه مورينيو انتقادات حادة ضد لاعبيه رغم تحقيق الفوز بثنائية نظيفة أمام برايتون في دور نصف نهائي كأس إنجلترا.

وصرح المدرب البرتغالي مساء السبت: “أنا لست سعيدا بالمباراة بل أنا محبط للغاية”.

وأكمل مدرب مانشستر يونايتد: ” ما يحبطني ما حدث من اللاعبين في اللقاء، أعمل بجد خلال يومين في التدريبات وفي النهاية أرى ذلك؟”.

وأضاف: “كنت أطالب اللاعبين في التدريبات باللعب بسرعة وفي النهاية لم أر ذلك على أرضية الملعب بل رأيت العكس. رأيت الهجوم يختبئ والدفاع لا يريد اللعب للأمام”.

وواصل: “الفريق اليوم كان من دون شخصية، لا أحد يمتلك الرغبة في اللعب، عندما يكون لديك 4 لاعبين من أصل 11 لاعبا لا يريدون اللعب فهذا يحبطني للغاية”.

وزاد: “شعرت أن اللاعبين المتواجدين في الميدان لديهم رغبة في أن يتم استبدالهم، هناك الكثير من اللاعبين يجب أن يتعلموا كيف يقاتلوا في الملعب”.

وختم تصريحاته: “الهجوم كان مختبىء، دفاعنا كان يتخذ دائما القرار السهل بالتمرير لطرفي الملعب وليس للأمام. الكل كان خائفا وليس لديه رغبة في اللعب”.

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