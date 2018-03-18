ميسي يصل لإنجاز جديد بالقميص رقم 10

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، رقمًا مميزًا، بعدما سجّل الهدف الثاني للفريق الكتالوني، أمام أتلتيك بيلباو، اليوم الأحد في المباراة التي انتهت بفوز البلوغرانا بثنائية نظيفة في الجولة الـ29 من الليغا.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية إن الهدف الذي سجله ميسي اليوم، يحمل رقم 500 له مع برشلونة منذ ارتدائه القميص رقم 10 مع البلوغرانا.

وارتدى ميسي الرقم 10 مع برشلونة للمرة الأولى يوم 13 سبتمبر عام 2008، وتحديدًا في الجولة الثانية من الدوري الإسباني بموسم 2009/2008، أمام راسينغ سانتاندير.

واحتاج ميسي إلى تسع سنوات وستة أشهر وخمسة أيام لتسجيل 500 هدف مع برشلونة بالقميص رقم 10.

وظهر ليونيل ميسي للمرة الأولى مع برشلونة بالرقم 30 وخاض به 33 مباراة وسجل 8 أهداف، ثم ارتدى الرقم 19 ولعب 77 مباراة وسجل 34 هدفًا، قبل أن يرتدي القميص رقم 10 ويسجّل 500 هدف في 516 مباراة، واجه فيها 68 فريقًا مختلفًا.