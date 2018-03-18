3 لاعبين على رادار مورينيو لتدعيم وسط مانشستر يونايتد

السبيشيال وان يستهدف تقوية خط الوسط في الميركاتو الصيفي…

ينوي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التحرك بقوة من أجل التعاقد مع مجموعة كبيرة من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تقارير صحفية بريطانية تقول أن المدرب البرتغالي يضع منطقة خط الوسط كأولوية من أجل تدعيمها في الميركاتو الصيفي، حيث يرى أن تشكيلته الحالية تفتقد للاعبين موهوبين في هذا المركز.

وذكرت تلك التقارير أن هناك ثلاثة لاعبين على رادار مورينيو لتدعيم خط وسط يونايتد، يأتي على رأسهم اللاعب فريد لاعب خط وسط ونجم نادي شاختار دونيتسك الأوكراني والذي يُقدم مستويات رائعة مع فريقه في السنوات الأخيرة.



في حين سيكون على السبيشيال وان مواجهة صراع كبير من جانب غريمه التاريخي بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الغريم التقليدي ليونايتد، والساعي أيضاً للظفر بخدمات البرازيلي صاحب الـ25 عاماً في نهاية الموسم الحالي.

وجاء ثاني الأسماء في قائمة اهتمامات مورينيو هو اللاعب بليز ماتويدي لاعب خط وسط ونجم نادي يوفنتوس الإيطالي المنتقل إليه في الصيف الماضي فقط من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 18 مليون يورو.



لكن اللاعب الدولي الفرنسي ووكيله مينو رايولا يرغبان في إتمام خطوة انتقاله إلى ملعب أولد ترافورد، حيث سيكون صاحب الـ30 عاماً هو البديل المُنتظ للإنجليزي مايكل كاريك في صفوف مانشستر.

أمَّا ثالث الأسماء في قائمة مورينيو فكان ضمن المنظومة الهجومية، حيث عاد المدرب صاحب الـ55 عاماً إلى هدفه السابق في الصيف الماضي، وهو اللاعب إيفان بيريسيتش جناح ونجم نادي إنتر ميلان الإيطالي.



اللاعب الدولي الكرواتي يتألق بشكل مميز مع النيراتزوري مؤخراً، وينوي السبيشيال وان التحرك لضم صاحب الـ28 عاماً إلى ملعب أولد ترافورد في صفقة قد تتخطى قيمتها الـ60 مليون يورو.