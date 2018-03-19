آرسنال يسعى لحماية مشجعيه ولاعبيه في روسيا

تسعى إدارة آرسنال لاتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة لاعبيها ومشجعيها، أثناء زيارتهم لموسكو في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، يوم 12 أفريل المقبل بسبب الأزمة السياسية المشتعلة بين بريطانيا وروسيا بعد قضية تسميم الجاسوس الروسي، وذلك آرسنال سيستقبل فريق سيسكا موسكو يوم 5 أفريل في ملعب “الإمارات” بلندن، قبل أن يلعب لقاء الإياب في موسكو يوم 12 من نفس الشهر بملعب “أرينا خيمكي”، وهو اللقاء الذي يشغل بال إدارة الفريق اللندني، وقرر الفريق إرسال مسؤولين عنه لموسكو لمناقشة الترتيبات الأمنية لبعثته، التي تصل يوم 11 أفريل، وحصلت على ضمانات بتشديد الإجراءات الأمنية حول فنادق إقامة اللاعبين والجماهير وكذا وأثناء انتقالهم للملعب وعودته للندن.

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