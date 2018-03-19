الخضر يشرعون اليوم في التحضير لوديتي تنزانيا وإيران

يدخل اليوم المنتخب الوطني في تربص إعدادي بمركز سيدي موسى تحسبا لخوض مواجهتين وديتين أمام تنزانيا يوم الخميس القادم بملعب 5 جويلية، فيما سيلعب اللقاء الثاني يوم 27 مارس في غراتس النمساوية أمام المنتخب الإيراني ومن المرتقب أن يعرف اليوم الأول من التربص تواجد كل اللاعبين الذين اختارهم الناخب الوطني رابح ماجر، الذي يسعى لإعطاء أفضل وجه للمنتخب تحت قيادته، خاصة وأن الظهور الأول للخضر في طبعة ماجر لم يرق إلى التطلعات بل أثار العديد من المخاوف.

محرز الوحيد الذي قد يتأخر

من المنتظر أن يعرف اليوم الأول من التربص تواجد كل اللاعبين 24 المتواجدين في القائمة بما أن الكل أنهى التزاماته مع أنديته سواء في أوروبا أو في البطولة المحلية أول أمس السبت باستثناء محرز الذي لعب مساء أمس ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وقد يتأخر التحاقه إلى غاية سهرة اليوم أو الثلاثاء، فيما لن يجد لاعبا اتحاد العاصمة بن موسى وشافعي أي مشكل في الالتحاق اليوم بالتربص رغم ارتباطهما بلقاء في كأس الكاف أمس الأحد.

سليماني سيعفى من التربص بنسبة كبيرة

سيكون مهاجم نادي نيوكاسل إسلام سليماني والذي لم يظهر في أي دقيقة بألوان ناديه بداعي الإصابة حاضرا اليوم في سيدي موسى من أجل الخضوع للفحص من قبل الطاقم الطبي للخضر والحديث مع الناخب الوطني رابح ماجر، الذي سيقوم بتسريحه للعودة إلى تربص فريقه باسبانيا وإكمال التربص بـ23 لاعبا، خاصة أن سليماني بحاجة للعمل رفقة مجموعة ناديه للمشاركة على الأقل في اللقاء الذي يلي مباشرة مرحلة التوقف.

ماجر عقد اجتماعا مع مساعديه أمس

كان للناخب الوطني رابح ماجر اجتماع تقني أمس مع مساعديه إيغيل ومناد وكل العاملين في الطاقم الفني من اجل تحضير التربص وضبط البرنامج الذي سيتم تطبيقه وكذلك تقسيم المهام بينهم من أجل إنجاح ثاني تربص يشرف عليهم هذا الطاقم المحلي.

ثاني تربص بقيادة ماجر وحذار من الأخطاء السابقة في العمل

سيكون التربص الذي ينطلق اليوم مهم جدا للطاقم الفني وخاصة الناخب الوطني رابح ماجر الذي سيشرف على ثاني تربص للمنتخب الأول وهو مطالب بوضع بصمته على أداء المجموعة، بما أن التربص الذي سبق لقاء نيجيريا في نهاية التصفيات المونديالية ولقاء إفريقيا الوسطى كان الظهور الأول للطاقم الفني المحلي الذي ارتكب العديد من الأخطاء في تحضير اللاعبين وهو مطالب بتفاديها هذه المرة إن أراد إخراج أحسن ما عند اللاعبين أمام تنزانيا وغيران.

هل سيتواجد محضر بدني أم ستتواصل الكوارث في حق اللاعبين؟

رغم أن بعض التقارير الإعلامية تحدثت عن تعاقد الفاف مع محضر بدني سيكون حاضرا في تربص اليوم بالرغم من أن الفاف لم تشر إلى ذلك عبر موقعها الرسمي للإشراف على تحضير رفقاء محرز، للقاء الأول المقرر الخميس المقبل أمام تنزانيا وفق مناهج علمية، خاصة في هذا التوقيت من السنة الذي لا يحتاج فيه اللاعبون إلى عمل بدني مكثف أم أن الطاقم الحالي سيواصل ارتكاب الكوارث في حق اللاعبين وتعريضهم للإصابات مثلما فعل في أول تربص.

ب-بكوش