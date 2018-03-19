المحكمة الإسبانية ترفض إطلاق سراح نجم فياريال

رفضت إحدى محاكم مدينة فالنسيا الإسبانية الاستئناف الذي تقدم به محامي لاعب فياريال روبين سيميدو ليتواصل حبسه احتياطيا، ووفقا لما أعلنته محكمة العدل العليا في مدينة فالنسيا، يواجه سيميدو تهمة الاشتراك مع شخصين آخرين في احتجاز رجل تحت تهديد السلاح وانتزاع مفاتيح شقته بالقوة منه لدخول المسكن وسرقة أمواله وأغراضه الثمينة، في واقعة حدثت بتاريخ 11 فيفري الماضي، ولم تقبل المحكمة بالدفاع الذي تقدم به المحامي من أجل الاستئناف، ضد حكم الحبس الصادر ضده في 22 من الشهر الماضي، وذلك بعدما رأت القاضية وجود تهديد لسلامة الضحية الذي احتجز داخل شقته وتم تهديده بالسلاح وضربه.

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