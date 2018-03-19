بالوتيلي يختار لاعبًا أفضل من ميسي ورونالدو

أشاد الإيطالي ماريو بالوتيلي، مهاجم نيس، بأداء الأوروغوياني لويس سواريز، نجم برشلونة، كما رفض المقارنة بين الثنائي إدينسون كافاني لاعب سان جيرمان وزلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد الحالي والفريق الباريسي السابق.

وقال بالوتيلي في تصريحات نشرتها صحيفة “سبورت” الكتالونية إنه مع اختيار لويس سواريز كأفضل لاعب في الوقت الراهن، متفوقًا على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، نجمي برشلونة وريال مدريد على الترتيب.

وأشار بالوتيلي إلى أن كافاني يعد أفضل لاعب في الدوري الفرنسي حاليًا، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يقارن بإبراهيموفيتش على الإطلاق.

وأردف المهاجم الإيطالي: “مع احترامي لكافاني، لا يمكن مقارنته مع إبراهيموفيتش.. زلاتان في جانب آخر”.