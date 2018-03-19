برشلونة يفاضل بين بوغبا وغريزمان

دخل الدولي الفرنسي بول بوغبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي على خط اهتمامات نادي برشلونة الإسباني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تقارير إسبانية تشير إلى أن برشلونة يفكر جديا في التوقيع مع متوسط ميدان مانشستر يونايتد بوغبا في الصيف المقبل لتعزيز وسط الفريق الكتالوني بصفقة من العيار الثقيل.

مسئولو البلوغرانا يخططون لاستغلال خلافات اللاعب الفرنسي مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو والتي دفعت لاعب يوفنتوس السابق للتفكير في الرحيل عن الأولد ترافورد عقب نهاية الموسم.



موقع “MI OTRA LIGA” الإسباني ذكر أن الفريق الكتالوني يفاضل بين التعاقد مع بوغبا أو مواطنه أنطوان غريزمان هداف أتليتكو مدريد .

متصدر ترتيب الليجا الإسبانية لا يمانع في فتح خزائنه ودفع 88 مليون جنيه استرليني من أجل الحصول على خدمات نجم الشياطين الحمر في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن العديد من التقارير في إسبانيا تحدثت عن وجود اتفاق نهائي بين برشلونة وغريزمان لضمه في الصيف، ونية البرسا دفع الـ100 مليون يورو قيمة كسر العقد مع الأتليتكو.