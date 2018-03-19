برشلونة يقاتل من أجل الممر الشرفي

إذلال مدريد هدف برشلونة

بات الدوري الإسباني قاب قوسين أو أدنى من الذهاب إلى قلعة كامب نو في الموسم الحالي عقب موسم من الاستقرار في سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويتواجد برشلونة في صدارة الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة بينما أتلتيكو مدريد في الوصافة برصيد 64 نقطة ثم ريال مدريد في المركز الثالث بـ60 نقطة.

الحلم الأكبر لدى برشلونة في الوقت الحالي لم يعد سوى الحفاظ على النتائج الإيجابية من أجل ضمان وقوف ريال مدريد في ممر شرفي على ملعب كامب نو في الكلاسيكو القادم في الجولة الـ36 من الليغا.

ويحتاج برشلونة للوصول إلى الكلاسيكو بفارق 9 نقاط أو أكثر عن أتلتيكو مدريد من أجل ضمان وقوف ريال مدريد في ممر شرفي لأن فريق آرنيستو فالفيردي يتفوق في المواجهات المباشرة على حساب فريق دييغو سيميوني.



الفريق الكتالوني يستهدف تحقيق 5 انتصارات وتعادل واحد من أصل 9 مباريات متبقية من الدوري الإسباني من أجل ضمان تحقيق لقب الدوري الإسباني في الموسم الجاري.

ويستهدف برشلونة تحقيق 6 انتصارات من أصل 9 مباريات بهدف وقوف رونالدو ورفاقه في ممر شرفي في كامب نو بالسادس من شهر ماي المقبل.