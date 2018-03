during the Serie A Primavera match between FC Internazionale U19 and Chievo Verona U19 at Stadio Breda on September 22, 2017 in Sesto San Giovanni, Italy.

بلخير يضيع رسميا وديتي النيجر وسيكون حاضرا في لقاءي تونس شاركها Facebook

Twitter

Google +

LinkedIn كشف عضو من الطاقم الفني لمنتخب أقل من 20 سنة أن كل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رفض نادي إنتر ميلان تسريح لاعبه الجزائري محمد بلخير، لا أساس له من الصحة، فبلخير هو الذي اعتذر عن القدوم أمس مفضلا إجراء لقاءين مع الفريق الرديف لنادي إنتر ميلان على لعب لقاءين وديين مع المنتخب أمام النيجر اليوم والخميس المقبل بملعب 20 أوت على أن يكون حاضرا السبت القدم في تربص منتخب أقل من 20 سنة للمشاركة في باقي التحضيرات لمواجهة تونس يوم 31 مارس في ذهاب الدور الأول من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2019 بالنيجر.

الإنتر رحب بالدعوة ومسؤولو المنتخب رخصوا له بالتأخر

بحسب مصدرنا دائما فإن إدارة نادي إنتر ميلان رحبت بدعوة لاعبها بلخير من قبل المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة ولم تعارض تسريحه خاصة وأن اللاعب يملك عقدا احترافيا، غير أن اللاعب اتصل بمسؤولي المنتخب وطلب إعفاءه من لعب اللقاءين الوديين أمام النيجر وسيكون حاضرا بصفة رسمية في لقاءي تونس ذهابا وإيابا رغم أن اللقاءين سيكونان خارج تواريخ الفيفا، وهو ما وافق عليه مسؤولو المنتخب بقيادة مدير المنتخبات الوطنية بوعلام شارف الذي كان وراء استدعاء اللاعب وليس المدرب سبع ومساعده أشيو.

الحديث عن وصول متأخر للدعوة لا أساس له من الصحة

تداول أمس رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعد المواقع الرياضية خبر مفاده أن إدارة إنتر رفضت تسريح اللاعب بلخير بعد أن وصلتها الدعوة يوم الخميس، ليكون اللاعب حاضرا في التربص يوم السبت بحجة أن الدعوة وصلت متأخرة للاعب محترف وقوانين الفيفا تؤكد ضرورة إرسال الدعوات قبل 15 يوما من تاريخ انطلاق التربص، غير أن كل ما تداوله مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة واللاعب سيكون حاضرا في لقاءي تونس للأسباب التي ذكرناها.

شارف يعرف جيدا أنه لاعب محترف والدعوة أرسلت في وقتها

ما يؤكد أن الحديث عن الوصول المتأخر للدعوة لا أساس له من الصحة هو أن مدير المنتخبات الوطنية بوعلام شارف يعرف جيدا أنه استدعى لاعب محترف ويجب وصول الدعوة إلى ناديه في الآجال القانونية، وهو الذي سبق له أن تحدث عن رفض لأندية المحترفة تسريح لاعبيها للمنتخبات الشابة خارج تواريخ الفيفا، وخاصة الذين يملكون عقود احترافية.

ب-بكوش شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)

مرتبط