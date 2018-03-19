بوغبا يفتقد الأيام الجميلة في يوفنتوس

يعيش النجم الفرنسي، بول بوغبا فترة عصيبة للغاية في إنجلترا، مع فريقه مانشستر يونايتد، نظرًا للعلاقة السيئة التي تجمعه بالمدير الفني جوزيه مورينيو.

وقال بوغبا لقناة TYC SPORTS الأرجنتينية: “لقد فقدت والدي في الفترة الأخيرة، كان كل شيء بالنسبة لي، لكن لا يزال يتعين عليّ أن أعيش حتى النهاية، الحياة قصيرة وأريد الاستمتاع بكل لحظة”.



وأضاف “أعلم أنني أتحدث الآن كإنسان كبير في السن، رغم أن عمري 25 عامًا فقط، لكني أقول ذلك لأن لديّ أصدقاء حظهم أقل مني”.

وأردف: “كرة القدم هى وظيفة بالنسبة لي، وأنا أحبها، فما الذي يمكنني أن أطلبه أكثر من ذلك؟”.

وعن أكثر الأشياء التي يفتقدها الآن، قال الولد الذهبي للكرة الفرنسية: “ربما أفتقد الأجواء التي كنت أعيشها في يوفنتوس، أفتقد رؤية مشجع اليوفي، والعديد من الأصدقاء الذين تركتهم في تورينو”.

وعن أقرب اللاعبين إلى قلبه في يوفنتوس قال: “ديبالا، فباولو شخص جيد للغاية، صديق أحبه كثيرًا فضلًا عن أنه لاعب يملك مهارة لا تًصدق، إنه من الطراز العالمي، وبمرور الوقت سيصبح أقوى”.