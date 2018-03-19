تياغو سيلفا على طريقة بيكيه: نيمار سيبقى في باريس!

المدافع البرازيلي يؤكد بقاء مواطنه في صفوف باريس سان جيرمان..

كشف الدولي البرازيلي تياغو سيلفا مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، حقيقة رحيل مواطنه نيمار جونيور، عن صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية فرنسية قد أشارت إلى أن نيمار نادم بشدة على الانتقال لمنافسات الدوري الفرنسي، ويرغب في العودة للدوري الإسباني عبر بوابة ريال مدريد.

وتحدث سيلفا عن شائعات رحيل نيمار قائلًا: “نيمار لديه عقد مع باريس سان جيرمان، نأمل أن يبقى معنا ،مشروع باريس قوي للغاية، حتى لو استغرق الأمر بعض الوقت للفوز ، هذا أمر طبيعي”.

وأضاف المدافع البرازيلي: “سنبقى متمسكين بنيمار، هو يظهر تقدمًا كبيرًا في إعادة تأهيله من الإصابة في البرازيل، أتمنى أن يبقى معنا لأننا أقوى معه، أتمنى أو أنا متأكد؟ أنا متأكد”.

وأجرى نيمار عملية جراجية بعدما أصيب في مباراة فريقه أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي، سيغيب على أثرها لفترة طويلة، ويؤدي اللاعب فترة التأهل حاليًا.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا كان قد انتقل لباريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة في صفقة قياسية بقيمة كسر العقد 222 مليون يورو، ويرتبط اسمه بالانتقال للغريم ريال مدريد.