ديبالا يثير الجدل بعد ظهوره في مدريد

تواجد الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي في مدينة مدريد، مستغلا عدم استدعاء خورخي سامباولي، مدرب الأرجنتين، له لمباراتي إيطاليا وإسبانيا 23 و27 من الشهر الجاري.

ونشرت صحيفة “آس” الإسبانية، صورة لديبالا، رفقة أصدقائه بأحد مطاعم مدينة مدريد، وهو ما أثار التساؤلات حول وجود صاحب الـ24 عاما في إسبانيا بهذا التوقيت.

وتساءلت الصحيفة حول إمكانية وجود ديبالا في مدريد من أجل اجتماع سري بمسؤولي ريال مدريد للتفاوض مع النادي الملكي، لأن وكيل أعماله كان ضمن المتواجدين مع لاعب جوفنتوس خلال وجوده بالمطعم.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن ديبالا يعد من ضمن خيارات ريال مدريد الصيفية مع الرحيل المرتقب لغاريث بيل، حال فشل النادي في جلب البرازيلي نيمار دا سيلفا.

يشار إلى أن ريال مدريد يواجه جوفنتوس في ربع نهائي تشامبيونزليغ، أفريل المقبل.