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سعدان في زيارة إلى سعيدة

19 مارس 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 106 زيارة

يتواجد المدير الفني الوطني رابح سعدان في مدينة سعيدة رفقة أعضاء من المديرية الفنية في إطار زياراته المتواصلة لإنشاء مراكز تكوين عبر مختلف ربوع الوطن والتي تدخل ضمن البرنامج المسطر رفقة الفاف بغية النهوض بالكرة الجزائرية وإعطاء أهمية كبيرة للتكوين.
ب-ب

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