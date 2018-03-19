سعدان في زيارة إلى سعيدة

يتواجد المدير الفني الوطني رابح سعدان في مدينة سعيدة رفقة أعضاء من المديرية الفنية في إطار زياراته المتواصلة لإنشاء مراكز تكوين عبر مختلف ربوع الوطن والتي تدخل ضمن البرنامج المسطر رفقة الفاف بغية النهوض بالكرة الجزائرية وإعطاء أهمية كبيرة للتكوين.

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