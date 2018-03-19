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صفقة تبادلية متوقعة بين جوفنتوس وسان جيرمان

19 مارس 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, الدوري الفرنسي, ملاعب العالم 87 زيارة

أصبح أليكس ساندرو، من أبرز المرشحين للرحيل عن يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل عدم تقديمه لمستويات كبيرة مع البيانكونيري مؤخرًا.

وفي هذا الصدد، أشارت شبكة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، إلى أنباء تحدثت عن رغبة ساندرو (27 عامًا)، في الالتحاق بباريس سان جيرمان، الذي يضم العديد من مواطنيه البرازيليين، مثل تياغو سيلفا، وماركينيوس، وداني ألفيس، ونيمار.

وتبلغ قيمة ساندرو ما بين 50 و60 مليون يورو، لكن ربما يقوم باريس سان جيرمان، بإدخال لاعب في صفقة تبادلية، لتقليل المبلغ المدفوع.

وسيكون اللاعب المثالي لذلك، هو جوليان دراكسلر (24 عامًا)، الذي كان يوفنتوس قريبًا من التوقيع معه، في عام 2015، قبل رحيله إلى النادي العاصمي.

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