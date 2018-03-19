كريستيانو رونالدو: لا تحاولوا إفساد لحظاتي السعيدة

طالب كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، بعدم محاولة “تبديد اللحظة السعيدة” التي يعيشها حاليا، من خلال نشر “أخبار كاذبة” عنه.

وانتشرت أنباء اليوم، تفيد بأن مصلحة الضرائب في إسبانيا تنوي الاستمرار في طريقها نحو توقيع عقوبة حبس اللاعب البرتغالي على خلفية مزاعم تهربه من دفع 14.7 مليون يورو كضرائب مستحقة على دخوله المادية الناجمة عن استغلال حقوق الصورة، خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2014.

ورد اللاعب البرتغالي على هذه التقارير بصورة عبر شبكة “إنستجرام” قال فيها “لا تحاولوا إفساد اللحظة السعيدة التي أمر بها بأخبار كاذبة، الحياة جيدة”.



وسجل رونالدو أمس رباعية “سوبر هاتريك” في الفوز العريض لفريقه ريال مدريد على جيرونا في الليغا.

يذكر أن صحيفة “ماركا” الإسبانية، ادعت اليوم، أن مصلحة الضرائب رفضت الشيك الموقع على “بياض” الذي قدمه رونالدو من أجل تفادي عقوبة سجنه.