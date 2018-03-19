كلوب يسعى للتعاقد مع نجم سان جيرمان الصيف المقبل!

دراكسلر على رأس اهتمامات كلوب في الصيف المقبل

يرغب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، في التعاقد مع مواطنه جوليان دراكسلر لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرتبط اسم دراكسلر بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في الفترة المقبلة، وذلك بعد فقدانه مركزه الأساسي عقب انضمام الثنائي نيمار وكيليان مبابي لصفوف الفريق مطلع الموسم الجاري.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، إن إدارة الريدز تحاول استغلال سوء العلاقة بين دراكسلر ومدربه الإسباني أوناي إيمري، والحصول على خدمات اللاعب، لتدعيم صفوف الفريق.

وأضافت التقاير أن كلوب معجب بقدرات مواطنه الألماني الذي يعد أحد أبرز أسلحة المنتخب الألماني في نهائيات كأس العالم المقبلة بروسيا، ويرغب بشدة في جلبه لملعب أنفيلد.

ولم يحظى دراكسلر بعدد دقائق كافية هذا الموسم مع باريس سان جيرمان، على الرغم من مشاركته في 34 مباراة هذا الموسم، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 6 في جميع المسابقات

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا كان قد انضم لصفوف النادي الباريسي قادمًا من فولفسبورغ الألماني في جانفي 2017، وينتهي عقده مع الفريق في صيف 2021.