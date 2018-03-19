ماجر يرفض مواجهة الإعلام والجماهير في انتظاره

فضل الناخب الوطني الحالي رابح ماجر مخالفة كل المدربين، الذين تعاقبوا على العارضة الفنية للخضر وذلك بعد رفضه عقد ندوة صحفية قبل انطلاق التربص للحديث عن خياراته الفنية بعد القائمة التي أعدها والتي حملت العديد من المفاجآت ولم تستند إلى أي معايير أو مقياس في اختيار اللاعبين، فماجر رفض مواجهة أسئلة الإعلاميين وما أكثرها هذه المرة مفضلا اتباع سياسة الهروب حتى عقب لقاء تنزانيا.

ينتظر الفوز على تنزانيا والخروج للتباهي بالإنجاز

فسر العديد من المتتبعين أن صاحب الكعب الذهبي رفض مواجهة رجال الإعلام خوفا من عدم إيجاد أجوبة للأسئلة، التي تتعلق بإبعاد فيغولي ومبولحي وبودبوز والاعتماد على لاعبين أقل منهم مستوى، خاصة أن حججه في إبعادهم من قبل زالت ولم يعد له أي تبرير، لهذا ينتظر تحقيق الفوز على تنزانيا في أول لقاء ودي وهو المنتظر بما أن المنافس منتخب ضعيف جدا ليخرج ماجر، ليتباهى بالإنجاز الكبير الذي سيحققه مثلما فعل عقب الفوز على منتخب إفريقيا الوسطى.

مدرب لا يتحمل الضغط ومستقبله على المحك

أكد ماجر مرة أخرى أنه مدرب لا يتحمل الضغط ولا يتحمل حتى مسؤولياته كمسؤول عن الخيارات الفنية، فأي مدرب يقوم بخيارات ونحن كإعلاميين وجب علينا احترامها إلا أنه مطالب بتبريره ومواجهة الأسئلة إن كان مقتنعا بخياراته وتقديم تفسير عن سبب إبعاد بعض اللاعبين مثلما يفعل كل المدربين وليس إتباع سياسة الهروب.

كيف سيهرب من الجمهور يوم اللقاء؟

رفض صاحب الكعب الذهبي حضور تكريم حارس عتاد النصرية السابق بالرغم من أنه ابن الفريق في وقت حضر مساعده إيغيل وهو ما يعتبر هروبا من أنصار النصرية خوفا من إعادة ما فعلوه معه في لقاء البطولة أمام وفاق سطيف، غير أن ماجر وإن هرب من أنصار النصرية في ملعب 20 أوت الأكيد أنه سيجدهم في 5 جويلية يوم الخميس وإلى جانبهم الجماهير الجزائرية، التي لم تتقل إبعاد مبولحي وفيغولي وبودبوز ورفع بعض لافتات باسم اللاعبين في لقاء المولودية أول أمس لمؤشر أنه صاحب الكعب الذهبي سيعيش أوقات عصيبة.

ب-بكوش

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