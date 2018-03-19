مشجع لليفربول يعتنق الإسلام بسبب أداء صلاح

كشف مشجع لليفربول دخوله الدين الإسلامي بسبب المستوى الذي يقدمه المصري محمد صلاح مع فريقه خلال منافسات الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة أبطال أوروبا، خصوصا بعدما سجل محمد صلاح أربعة أهداف في فوز كبير لليفربول بنتيجة (5-0) على واتفورد ليتقدم للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز أول أمس، ونشر مشجع لليفربول تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء فيها: “ما يفعله محمد صلاح في هذا الموسم مثير للغاية، لذلك أنا أدخل الإسلام.. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله”، هذا وكانت جماهير ليفربول في إنجلترا قد نشرت أغنية منذ أسابيع أكدت أنها مستعدة للدخول إلى الإسلام بسبب محمد صلاح.

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