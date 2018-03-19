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ميسي: فارقت عائلتي بسبب برشلونة

19 مارس 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 90 زيارة

كشف اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنه كان أمام فرصة مغادرة برشلونة في وقت سابق، وأكد أن مساره لم يكن مفروشًا بالورود قبل الوصول إلى القمة.

وأوضح ليونيل ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” أن اللحظات الأكثر صعوبة كانت عندما هبط في برشلونة وكان برفقة عائلته، وعلى الرغم من صعوبة قرار البقاء في كتالونيا إلا أنه لم يتردد لحظة واحدة.

وأضاف “كان أشقائي أكبر مني، وكانت لديهم أشياء تربطهم بالبقاء في الأرجنتين، أرادوا العودة، ثم غادرت أختي مع أمي، لقد اتخذوا قرارهم، لذا بقيت أنا ووالدي”.

وتابع “سألني والدي ماذا نفعل، القرار كان لدي، وقلت له إني أرغب في البقاء، كنت مقتنعًا بذلك، وأن الحلم سيتحول إلى حقيقة”

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