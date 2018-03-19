ميسي يتحدث عن مصيره بعد الاعتزال

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني عن اعتزاله كرة القدم وإنهاء مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة.

صحفية سبورت الكتالونية نقلت تصريحات ميسي عن مسألة اعتزاله الكرة، حيث أكد الأسطورة الأرجنتيني أنه من الصعب ترك كرة القدم.

وقال ميسي عن اعتزاله :” الجميع يؤكد أنه أمر صعب جدا، ولا يوجد لدي أي شك في ذلك، من الصعب عدم وجود روتين التدريب يوميا، لعب الكرة، بالطبع لا أعرف ماذا سأفعل حينها”.

وعن المكان الذي سيعيش فيه بعد الاعتزال، قال:” لا أعلم في الحقيقة أين سأستقر عند اعتزالي؟..سأبقى في برشلونة أم أعود إلى روزاريو..لم أفكر في الأمر حتى الأن”.

ودافع ميسي عن بلاده وحوادث السرقة في الأرجنتين قائلا:” هذا أمر يحدث في جميع دول العالم، لقد عدت إلى هناك كثير وخرجت للشوارع ولم أتعرض للسرقة أو أي شئ”.

ميسي قاد فريقه برشلونة بالأمس للاقتراب خطوة جديدة نحو حسم لقب الليغا الإسبانية هذا الموسم بعد الفوز على أتليتك بلباو بهدفين نظيفين في مباراة الجولة الـ29 بالدوري.