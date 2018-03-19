16 رئيسا يغيب عن اجتماع زطشي ولا رئيس للرابطة حتى نهاية الموسم

انعقد أمس بمركز سيدي موسى اجتماع كان من المبرمج أن يجمع رئيس الفاف خير الدين زطشي مع رؤساء أندية الرابطة الأولى والثانية من أجل دراسة الوضعية الحالية للرابطة، التي يسيرها ديركتوار مؤقت بعد أن تم سحب الثقة من محفوظ قرباج، لكن الاجتماع عرف غياب كبير للرؤساء وخاصة من الرابطة الثانية التي لم تكن ممثلة إلا باندية الشلف، سكيكدة، القبة وشبيبة بجاية في حين غاب أربعة رؤساء من الرابطة الأولى وهم شباب قسنطينة، شبيبة الساورة، وفاق سطيف ومولودية وهران.

رؤساء يؤكدون عدم وصول الدعوات

الغياب الكبير لرؤساء الأندية والذي فاق النصف أفقد الاجتماع مصداقيته وخلق بعض التأويلات حول مدى الاحترام الذي يحظى به رئيس الفاف، غير أن بعض الرؤساء حملوا المسؤولية للفاف، التي لم ترسل لهم الدعوات على غرار مناجير شباب قسنطينة طارق عرامة الذي أكد في اتصال هاتفي أنه لم يتلق أي دعوة للمشاركة في هذا الاجتماع وهو حال رؤساء أندية الرابطة الثانية ما يضع الفاف أمام اتهام جديد.

تشكيل لجنة قانونية لعقد جمعية تأسيسية للرابطة

بحسب ما علمناه فإن رئيس الفاف أكد للرؤساء أن الوضعية الحالية للرابطة غير قانونية وفي ظل هذا الوضع لا يمكن تنظيم انتخابات لتعيين رئيس جديد وهو ما جعل حتمية اللجوء إلى تكوين لجنة قانونية تتكون من ستة أفراد يمثلون ثلاثة قانونيين من الفاف وثلاثة ممثلين عن الأندية لإيجاد حل قانوني وإن تحتم الأمر عقد جمعية تأسيسية للرابطة وبعدها يتم تشكيل لجنة الترشيحات التي تتولى تحضير الجمعية الانتخابية، وغيرها من الأمور القانونية لانتخاب رئيس جديد للرابطة الوطنية لكرة القدم.

الديركتوار سيواصل التسيير حتى نهاية الموسم

في ظل الوضعية القانونية المبهمة للرابطة الحالية والتي تستوجب جمعية تأسيسية لرابطة جديدة، وافق المجتمعون على إسناد مهمة تسيير البطولة الوطنية للديريكتوار الحالي حتى نهاية الموسم وهو وقت كاف، لكي تنتهي اللجنة القانونية المستحدثة أمس من ترتيب كل الظروف لعقد جمعية انتخابية بالرغم من بعض الأطراف رفضت المقترح وأصرت على انتخاب رئيس جديد على الأقل قبل نهاية البطولة بجولتين أو ثلاث.

ضبابية حول هوية الراغبين في الترشح للرئاسة

بحسب ما علم من داخل الاجتماع لا تزال ضبابية كبيرة تسود هوية الراغبين في الترشح لرئاسة الرابطة الوطنية، بالرغم من الحديث عن رغبة رئيس الفاف في ترشيح علي مالك للمنصب في المقابل يتواجد مدوار كأكبر اسم متداول وهو مرشح الأندية لتولي المنصب بالرغم من علاقته المتوترة مع بعض الرؤساء.

ب-بكوش

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