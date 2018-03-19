مدرب إيطاليا يحسم موقف بوفون من مواجهة الأرجنتين

تحدث المدير الفني المؤقت للمنتخب الإيطالي، لويجي دي بياجيو، عن مواجهة الأرجنتين الودية، المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وقال دي بياجيو، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: “نتيجة المباراة ستكون مهمة، لأنه لا يريد أحد أن يخسر، ولكن يجب أن يكون ذلك نتيجة للطريقة التي نلعب بها، يجب علينا أن نفرض أسلوبنا، هناك العديد من اللاعبين الذين رأيتهم يتطورون، ويجب أن نبدأ في البناء للمرحلة القادمة على الفور لأنه لا يُمكن تغيير الماضي”.

وعن استبعاد بالوتيلي علق دي بياجيو: “لم أغلق الباب بوجهه تمامًا، يمكننا أن نتحدث عن هذا الموضوع لمدة ساعتين، لكنني سأواصل بنفس التفكير، لقد قمت بهذا الاختبار، في المرة الأخيرة شرحت هذا بوضوح شديد، أرقام المهاجمين وعدد الأهداف التي سجلوها واضحة أمامي، ولكن يجب أن يكون اللاعب متمرس في تقديم أداء معين داخل منظومة الفريق، قيمت الأمر، وقررت ما هو أفضل للفريق”.



وبخصوص استدعاء بوفون، قال: “إنه بمثابة أثر، هو هنا للعب وتوحيد الفريق، إنه قيمة مضافة داخل وخارج الملعب، سيلعب مباراة واحدة أو اثنتين، لا أعرف، سأبحث في الأمر، وأتخذ قراري بناءً على ما أراه”.

واقترح المدرب على بوفون، مواصلة تمثيل المنتخب في وديتي الأرجنتين وإنجلترا، كي لا تنتهي مسيرته الدولية بالإقصاء، الذي تعرضت له إيطاليا أمام السويد، في ملحق المونديال.

وكان الاتحاد الإيطالي، قد عين دي بياجيو مدربا مؤقتا للمنتخب، بعد هذا الإقصاء، حيث قال الأخير حول هذا الأمر، إنه يسعى للبقاء في المنصب، لكن المسألة لا تشكل أولوية بالنسبة له.

وصرح: “ليس مهما.. أنا أحد رجال الاتحاد، أعمل منذ ثمان سنوات هنا، قدموا لي هذه الفرصة وسأحاول استغلالها لأقصى درجة، لا يمكن إنكار أنني أخاطر بشيء (من أجل المستقبل)، لكن هذه ليست أولوية”.

وكان المدرب قد راهن على الأسلوب الهجومي، مع منتخبي إيطاليا تحت 20 و21 عاما، مشيرا إلى أنه يسعى لنقل نفس الفلسفة، للمنتخب الأول.

وصرح دي بياجيو: “اللعب الجميل يرتكز على مهاجمة الخصم، حتى لو كان الأرجنتين أو إنجلترا.. سأحاول نقل هذا المفهوم، ستكون لدي مسئولياتي، يجب التحلي بالشجاعة، واللعب في نصف ملعب الخصم”.

وبشأن حالة اللاعبين الذين استدعاهم، قال: “كثير من اللاعبين تطوروا جسديًا وعقليًا، وجدنا لاعبين بحالة جيدة جدًا مثل كاندريفا، إنسيني، جاليارديني أما بيلوتي فهو في طور استعادة مستواه، فقدنا بعض المدافعين للإصابة لكن وجدنا حلولا أخرى”.

وأكمل: “كوتروني؟ دفعني الأداء القوي الذي قدمه مع ميلان وحماسته لاستدعائه، إنه يشارك في المنتخبات الوطنية منذ كان عمره 15 عامًا، ويعرف جيدًا ما نريده”.



كما تحدث لويجي عن ماركو فيراتي: “ماركو يمكنه أن يصبح لاعبا مهما جدًا، وأعتقد أن بإمكانه تقديم ما هو أكثر، حتى لو كان قد تعرض لحكم قاسٍ، لكننا جميعًا نتوقع أن يُحدث قفزة نوعية كبيرة، فهو الوحيد الذي يلعب بمستوى جيد في دوري الأبطال منذ سنوات”.

وعن التشكيلة المتوقعة، قال المدرب: “أعتقد ان بوفون سيشارك، بالنسبة لخط الوسط فيمكن أن يلعب جورجينيو وفيراتي معًا، وخلفهما جاليارديني، فيراتي يمكنه اللعب في موقع متقدم أو متأخر في خط الوسط، يُمكنه أن يلعب في خط وسط ثلاثي، ولكن هذا يعتمد على خصائص بقية لاعبي الوسط”.

وعاد مجددًا لمدح مهاجم ميلان الشاب، باتريك كوتروني، قائلا: “رغبته وحماسته هي نقطة قوته الأولى، ولديه جوع كبير لتسجيل الأهداف وللعب مع الفريق، وهو يشبه أندريا بيلوتي بعض الشيء”.

وكشف دي بياجيو كذلك، عن حالة كيليني، الذي تم استدعاء أنجيلو أوجبونا في مكانه: “إصابة جورجيو تشكل لنا مشكلة، لكن لدينا إصابات أخرى في قلب الدفاع مثل كالدارا ورومانيولي، كما فقدنا الراحل دافيدي أستوري، للأسف، خسرنا 4 مدافعين، وعلينا أن نبحث عن البدائل في المباريات الودية وأن نقوم بتطويرها”.