أسطورة تركيا يدافع عن فيغولي

أدلى حسن ساس أسطورة غلطة سراي والكرة التركية بتصريحات يوم أمس دافع فيها عن فريقه من الحملة، التي يتعرض لها، واتهم حكام الدوري بمحاباة نادي غلطة سراي وهو أمر نفاه الدولي التركي السابق، حسن ساس استشهد بواقعة فيغولي في لقاء فينارباتشي الأخير، حيث قال أنه تعرض لتدخلات عنيفة جدا من لاعبي الفريق الخصم، لكن الحكم لم يحمه ولم يحم ناديه ولو كان هو أو أحد زملائه من قاموا بالواقعة لقامت الدنيا ولم تقعد، يشار إلى أن فيغولي لم يعد يرد على استفزازات اللاعبين الآخرين منذ واقعة طرده ضد طرابزون سبور ومعاقبته بثلاثة لقاءات كاملة، وكان وقتها قد اندفع للدفاع عن أحد زملائه وهو ما دفع ثمنه باهظا.

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