إيسكو يقرر الانتقال لتشيلسي

يرغب اللاعب الإسباني إيسكو نجم ريال مدريد في الانتقال إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، إذ يعاني إيسكو بسبب عدم اللعب بشكل منتظم مع ريال مدريد في الفترة الأخيرة، وأفاد موقع “دون بالون” الإسباني أن إيسكو يريد اللعب لنادي تشيلسي بداية من الموسم المقبل، وأفاد الموقع الإسباني أن رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي يرغب في ضم إيسكو لتعزيز الصفوف الهجومية للنادي اللندني، مضيفا بأن الريال لم يحدد بعد قيمة المبلغ الذي يريد الحصول عليه نظير تسريحه لاعبه الإسباني.

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