الإنتر يريد إنهاء حلم الريال في جلب إيكاردي

يحضر نادي إنتر ميلان الإيطالي لصفقة مدوية من أجل تدمير جميع أحلام نادي ريال مدريد الإسباني من أجل التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي، وأفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن إيكاردي بعد تسجيله أول أمس، لرباعية في مرمى سامبدوريا أصبح التجديد له هو الهدف الرئيسي “النيراتزوري” في الوقت الراهن، حيث يريد الفريق الإيطالي ومدربه لوتشيانو سباليتي التوقيع بشكل سريع مع اللاعب لعقد جديد لغلق كافة التكهنات حول مصيره في الصيف المقبل.

“النيراتزوري” يود تجديد عقد الأرجنتيني حتى 2023

أشار ذات المصدر إلى أن إيكاردي متابع من ريال مدريد من أجل تعويض الإخفاقات التي يسقط بها المهاجم الدولي الفرنسي كريم بن زيمة، فما كان من إدارة الإنتر الحالية ومديرها الرياضي بييرو أوسيليو سوى أن تتواصل مع وكيلة اللاعب وهي واندا نارا لبحث عقد اجتماع مبدئي لتمديد العقد الحالي من عام 2021 إلى 2023 مع زيادة الراتب السنوي، وذلك لضمان عدم تحرك الريال لإغراء اللاعب الأرجنتيني من أجل الانضمام لملعب “السانتياغو بيرنابيو”.

إيكاردي: “لا أمانع تمديد عقدي وحلمي اللعب مع ميسي في الإنتر”

تحدث الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي عن رأيه حول تجديد عقده مع “النيراتزوري”، حيث قال في تصريحاته صحفية: “أنا مشجع لإنتر ميلان منذ كنت صغيرا وعندما كنت ألعب “بلاي ستاشن” كنت أختار الإنتر وذلك بسبب حبي للفريق وحبي لأدريانو”، وأضاف إيكاردي: “وجود 110 مليون أورو كشرط جزائي في العقد قليل، لذلك لن أمانع على تمديد عقدي مع الفريق لرفع قيمة الشرط الجزائي”، وعن حلمه، قال: “أحلم باللعب مع “ليو” ميسي في إنتر ميلان ولكن هذا مستحيل للغاية”.

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