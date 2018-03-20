البايرن يرفض التفاوض مع الريال بشأن “ليفا”

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن موقف نادي بايرن ميونيخ من رغبة مهاجم فريقه روبرت ليفاندوفسكي في الرحيل إلى ريال مدريد الصيف المقبل، حيث كانت تقارير صحفية عبر “موندو ديبورتيفو” الإسبانية قد أكدت توصل فريق العاصمة الإسبانية إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب بشأن الحصول على خدماته خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار تعزيز صفوف الفريق بعد النتائج المتراجعة هذا الموسم على الصعيد المحلي سواء في الليغا أو كأس ملك إسبانيا وتوديع المسابقة من الدور ربع النهائي.



بيريز لم يجر أي اتصالات مع اللاعب أو وكيل أعماله

أشارت صحيفة “كيكر” الألمانية أن النادي البافاري غير مستعد للتفاوض بشأن رحيل نجم بوروسيا دورتموند الألماني الأسبق ولن يسمح للدولي البولوني بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد، بغض النظر عن عدد الأندية التي سوف تعمل على الحصول على خدمات صاحب الـ 29 عاما قبل انتهاء عقده في 2021، فيما أكدت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي قد أخبر نظيره في البايرن، كارل هاينز رومينيغي بأنه لا توجد اتصالات مع اللاعب أو وكيل أعماله.

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