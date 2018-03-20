المان يضع شرطا تعجيزيا لتسريح بوغبا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن فرض مانشستر يونايتد شرطا تعجيزيا على برشلونة من أجل التفريط في خدمات لاعب خط الوسط بول بوغبا، حيث يعيش بوغبا فترة سيئة داخل أسوار مانشستر يونايتد بسبب تدهور علاقته مع مدربه البرتغالي جوزي مورينيو، وارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف “الشياطين الحمر” الصيف المقبل، ويعد برشلونة من ضمن كبار الأندية الأوروبية التي تسعى للظفر بخدمات نجم خط الوسط الفرنسي، الصيف المقبل.

اليونايتد يفرض على البارصا الخروج من صفقة غريزمان

أكدت صحيفة “الدايلي إكسبريس” الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد فرض على برشلونة الخروج من الصراع على أنطوان غريزمان مهاجم أتليتيكو مدريد مقابل الموافقة على رحيل بوغبا لصفوف “البلاوغرانا”، وذكرت عدة تقارير خلال الفترة الماضية وجود اتفاق مبدأي بين برشلونة وغريزمان للانضمام لكتيبة النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتكهنت الصحفية في نهاية تقريرها بأن لا يوافق نادي برشلونة على شرط اليونايتد لأن التعاقد مع غريزمان بالنسبة إليه أهم من انتداب بوغبا.

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