برشلونة يثير الشكوك حول مستقبل إنييستا

أثار جويليرمو أمور مدير العلاقات العامة بنادي برشلونة الإسباني الشكوك حول بقاء اللاعب الإسباني أندريس إنييستا قائد الفريق، حيث كان إنييستا قد كشف في تصريحات سابقة إنه سوف يتخذ قرارا تجاه مستقبله في 30 أفريل المقبل ووجهت جماهير “البلاوغرانا” رسالة له في مواجهة أتلتيك بيلباو اليوم وطالبته بالبقاء مع الفريق.

البارصا يستعجل وصول أرثر خوفا من فقدان “الرسام”

كشفت صحيفة “دون بالون” الإسبانية عن استعجال النادي الكتالوني وصول النجم أرثر هينيريك ميلو لاعب نادي غيريميو البرازيلي في الميركاتو الصيفي المقبل، خوفا من رحيل أندريس إنييستا، وأشارت إلى أن الاتفاق بين برشلونة وغريميو ينص على انتقال أرثر إلى صفوف النادي الكتالوني في شهر جانفي من عام 2019، في صفقة تقدر بـ30 مليون أورو، إلا أن النادي الكتالوني يطالب نظيره البرازيلي بالتخلي عن أرثر ميلو في الصيف المقبل.

فالفيردي: “جميعنا ينتظر قرار أندرياس”

فتح إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة ملف الحديث عن مستقبل أندريس إنييستا ، والذي ارتبط بالرحيل عن البارصا، خصوصا بعدما تلقى عروضا مغرية من أحد عملاقة الدوري الصيني، حيث قال مدرب البارصا: “في الوقت الراهن الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله هو انتظاره حتى يخبرنا بالرحيل، الآن أندرياس لم يخبرنا أي شيء وجميعنا نريد أن يستمر معنا للأبد ولكن سنرى ماذا سيحدث في النهاية”.

شتيغن: “لا أتمنى رحيل إنييستا”

علق مارك أندري تير شتيغن حارس مرمى برشلونة على إمكانية رحيل أندريس إنييستا بنهاية الموسم، قائلا: “الجميع يتوقع أن يبقى في برشلونة، ونود له أن يستمر في السنوات المقبلة وحتى النهاية”، وواصل: “ولكن القرار يعود له، هو لاعب مهم جدا للنادي وشخص عظيم أيضا ونحن سنشجعه على البقاء”، وردا على سؤال هل برشلونة قادر على حصد الثلاثية؟ أجاب: “لا يزال لدينا مباريات معقدة جدا مثل روما في رابطة أبطال أوروبا، وهو فرصة عظيمة للوصول إلى الدور نصف النهائي، ولكن المفتاح هو مواصلة الفوز بالمباريات ونحن نسير في الاتجاه الصحيح”.

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