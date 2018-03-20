بلفوضيل نجم الأسبوع محليا وأوربيا

كما كان متوقعا اختير الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل في التشكيلة المثالية للدوري الألماني بحسب كل الصحف والمواقع الألمانية والأوربية، تألق إسحاق جاء بعد مساهمته في فوز فريقه الكبير في الجولة الماضية بثلاثية مقابل هدف وحيد، حيث رأى الإعلام المحلي والأوربي أنه يستحق التواجد في التشكيلة المثالية لأول مرة هذا الموسم، وكان إسحاق قد سجل ثنائية ومرر كرة الهدف الثالث في أحسن مستوياته هذا الموسم.

اختير أحسن لاعب في الجولة بحسب الموقع الرسمي لرابطة الأندية الألمانية

تألق بلفوضيل لم يمنحه فقط شرف التواجد في التشكيلة المثالية للدوري الألماني فحسب بل تعداه ليكون أحسن لاعب في الجولة ككل، الموقع الرسمي لرابطة الأندية الألمانية نشر أمس أرقام وإحصائيات كل اللاعبين ووضع على رأسهم لاعب الخضر الذي قدم أفضل مستوى بين كل أقرانه، بلفوضيل حاز على 2 من 10 كأعلى نقطة وهو تقييم يحصل عليه لأول مرة هذا الموسم، يشار إلى أن التقييم الألماني يعتمد على الترتيب من الأعلى للأسفل فأحسن لاعب يحصل على 1 من عشرة أما الأسوأ فيحصل على 9 من 10 .

اختير نجم الأسبوع مع رونالدو وصلاح

الأسبوع الأحسن لبلفوضيل في المواسم الأربع الأخيرة وإن لم يكن في مشواره الكروي لم يتوقف هنا، حيث اختاره موقع “هو سكورد” العالمي الخاص بالإحصائيات كأحسن لاعب في الأسبوع الحالي في أوروبا كلها، الموقع السابق منح بلفوضيل العلامة الكاملة 10 من 10 وهي علامة لم يحصل عليها إلا لاعبين قلائل وهم محمد صلاح من ليفربول، ماورو إيكاردي من إنتر والأسطورة كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، مجرد تواجد بلفوضيل إلى جانب هؤلاء وتحقيقه لتقييم بهذا الشكل قد يكون في صالحه قبل نهاية الموسم .



إعلام بريمن يحتفي بإسحاق واللاعب قد يوقع عقدا جديدا مع النادي قريبا

من خلال كل ما سبق لم يجد الإعلام المقرب من نادي فير دير بريمن سوى الإشادة وبقوة بلاعب الخضر، التقارير الألمانية الصادرة يوم أمس قالت أن بلفوضيل قدم أخيرا أراق اعتماده وأثبت للجميع لماذا جلبه بريمن من ستاندار دو لياج، وعلى ذكر هذا الأخير فإن مستوى إسحاق في 2018 عامة ولقاء السبت الماضي على وجه الخصوص سيمكنه من الفوز بعد جديد طويل الأمد مع بريمن لاعب الخضر ينشط حاليا في بريمن عن طريق الإعارة مع أحقية الشراء وهو بند تردد الإدارة كثيرا في تفعيله لكن مستواه في الأيام الماضية، قد يدفعها لتفعيله وبأسرع وقت ممكن، ولم يتبق أمام إدارة بريمن سوى شهر واحد، حيث لن يكون بمقدورها شراء اللاعب حتى لو رغبت في ذلك بعد مرور أسبوعين من شهر أفريل .

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