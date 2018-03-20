بن طالب: “ينتقدون ماجر لأنه مدرب محلي، على الفاف حمايته وهو قادر على إعادة المنتخب لوضعه الطبيعي”

أدلى لاعب الخضر ونادي شالك نبيل بن طالب بتصريحات صحفية لصحيفة “العربي الجديد” تصدر كاملة في وقت لاحق، تكلم فيها عن المنتخب الوطني وعن مدربه الجديد رابح ماجر، بن طالب وقف وقفة المدافع عن ماجر واتهم البعض في الجزائر بمحاباة المدربين الأجانب على حساب المدرب الوطني، بن طالب تكلم أيضا عن المنتخب وما يعانيه وخاصة الخروج من المونديال .

“المنتخب الجزائري قادر على العودة للواجهة مجدد”

بن طالب بدأ حديثه بتفائل بسيط، حيث قال أن المنتخب الوطني قادر على العودة للواجهة مجددا ونسيان خيبات الماضي وأضاف:” المنتخب الجزائري قادر على العودة مجددا لواجهة الأحداث، وذلك بعدما فشل في بلوغ نهائيات كأس العالم المقررة الصيف المقبل في روسيا، مرحلة الإقصاء من المونديال الروسي انتهت والجميع الآن مطالب بالتكاتف من أجل إعادة محاربي الصحراء إلى الواجهة مجددا “.

“لا أريد العودة للحديث عن الإخفاقات وقادرون على استعادة البريق”

في ذات السياق قال بن طالب أن المنتخب الذي قدم مباريات كبيرة وأبهر الجميع قادر على العود من جديد مشيرا إلى أنه لا يرغب في الحديث عن الإخفاقات وقال:” لا أريد التحدث عن عدم تأهل المنتخب الجزائري أو أسبابه، وما أريد التركيز عليه هو النظر في المستقبل بعين التفاؤل، فالكرة الجزائرية حققت في الماضي إنجازات رائعة، بما في ذلك الصورة التي ظهر عليها الخضر في المونديال الأخير في البرازيل “.

“لا أعلم ما الداعي للحديث عن المتسبب في وضعيتنا الحالية”

على عكس كل من سبقوه من لاعبين ومدربين ومسؤولين رفض بن طالب الحديث عن المتسبب في الوضعية التي وصل لها المنتخب وقال: “صفحة الماضي طويت والحديث عمن كان السبب في عدم تأهلنا لكأس العالم بروسيا لن ينفع شيئا، الجدية والعمل هو السبيل الوحيد الذي قد يقودنا لتجهيز منتخب جزائري قوي ويجب أن نتصالح مع الجمهور الجزائري الذي سئم من الإخفاق “يشار إلى أن سوداني، ماندي، بودبوز وغيرهم كثير قالوا سابقا أن تعاقب المدربين كان السبب الرئيسي في تدهور نتائج الخضر فيما حمّل فيغولي وأيضا راييفاتس بعض من اللاعبين مسؤولية الوصول لما وصلنا إليه.

“ماجر يقوم بدوره على أكمل وجه وعلينا دعمه”

في الجزء الأخير من حواره تكلم بن طالب عن الناخب الوطني رابح ماجر، بن طالب قدم الدعم الكامل للناخب الوطني و طالب الاتحادية بحمايته، كما أكد أنه يقوم بعمل كبير ويؤدي واجبه على أمل وجه ” حين قال:” ماجر هو المدير الفني للمنتخب، يجب أن نساعده نحن اللاعبين وأن نكون عند رهن إشارته مع جهازه التدريبي، وكذلك الاتحاد الجزائري يجب أن يحميه كثيرا، وأظن أنه يقوم بدوره ” .

“لماذا لم ينتقد المدربون الأجانب كما ينتقد ماجر حاليا ؟”

في الأخير طالب بن طالب الصحافة المحلية وبعض المحللين بالسكوت وترك ماجر يعمل في هدوء متهما إياهم بسياسة الكيل بمكيالين بين المدربين الأجانب والمدرب المحلي من ناحية الانتقاد وأنهى تصريحاته بالقول:” لا يجب أن نحكم على ماجر من خلال بعض المباريات مع المنتخب الجزائري؛ فكما نال بعض المدربين الأجانب الوقت للإشراف على الخضر، يجب أن تتاح كافة الوسائل للمدير الفني الحالي، وبعدها نحكم على الإضافة التي سيقدمها للجزائر، أطالب بأن ترفع الأيدي عن ماجر”.

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