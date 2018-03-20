بن ناصر يتسلم جائزة أحسن لاعب في شهر فيفري

تسلم لاعب الخضر ونادي إيمبولي إسماعيل بن ناصر صباح أمس الإثنين جائزة أحسن لاعب في فريقه في شهر فيفري الماضي والتي سبق وأعلنا فوزه بها في أعداد سابقة، ولم تجد إدارة إيمبولي وكذا “راديو أورمي” المحلي وهما الرعيان الرسميان للجائزة تاريخا مناسبا بسبب كثافة المنافسة لكن توقفها يوم أمس كان فرصة ممتازة لتسليم الجائزة للجزائري، وكان لاعب الخضر قد تقدم بفارق شاسع عن بقية زملائه ومنافسة وفاز بأكثر من نصف الأصوات لجائزة أحسن لاعب في الشهر.

رفض الإدلاء بأي تصريحات نظرا لالتزامه برحلة جوية صوب الجزائر

تأسف موقع “بيانتا إيمبولي” وكذا راديو أورمي على الظروف التي جرت فيها مراسيم تسليم الجائزة، حيث كان من المقرر أن يدلي بن ناصر بتصريح مطول وحصري لكنه اعتذر عن ذلك لارتباطه برحلة جوية صوب الجزائر العاصمة للدخول في تربص الخضر، لكن بن ناصر أدلى ببعض الكلمات فقط كإرضاء للإذاعة المحلية من قبيل أنه سعيد بهذه الجائزة وأنه يشكر كل من صوت له، ودخل بن ناصر وبقية عناصر النخبة الوطنية تربصا يوم أمس في مركز سيدي موسى، والذي يسبق لقاءين مهمين تحضيرين الأول ضد تنزانيا والثاني ضد إيران .

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