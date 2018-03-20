بودبوز ينافس ميسي وكريستيانو على جائزة أفضل لاعب في الجولة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمس الإثنين عن أسماء الخمسة لاعبين الذين سيتنافسون على الفوز بجائزة أحسن لاعب في الجولة المنقضية من الليغا، القائمة ضمت اسم المتألق الجزائري رياض بودبوز، الذي قدم مستويات هائلة في لقاء فريقه الأخير ضد إسبانيول، بودبوز سينافس أسماء ثقيلة في عالم الكرة الإسبانية يتقدمهم المتألق بقوة في هذه الجولة كريستيانو رونالدو ومعه الأسطورة الأخرى ليونال ميسي الذين قدم على التوالي مستويات كبيرة ضد كل من جيرونا وبلباو، الاسمين الآخرين هما أونال مهاجم فياريال وزازا مهاجم فالنسيا، وتبدو حظوظ بودبوز في الفوز بالجائزة ضئيلة جدا رغم تألقه الكبير، حيث من المنتظر أن تتوجه لرونالدو الذي أبهر الجميع ضد جيرونا وسجل رباعية، يذكر أن بودبوز كان قد قدم مستوى كبير ضد إسبانيول، إذ سجل هدفا وقدم كرة هدف آخر لزميله مقدما واحدا من أحسن لقاءاته هذا الموسم.

ع.ب

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