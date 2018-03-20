تشيلسي يستهدف الرد على صفقة ماتيتش بخطف نجم مانشستر يونايتد

يستهدف نادي تشيلسي الإنجليزي التعاقد مع لوك شو ظهير نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تعزيز صفوف الفريق.

وكانت الشكوك تحوم حول مستقبل لوك شو مع الشياطين الحمر عقب خروجه من حسابات جوزيه مورينيو مدرب الفريق بشكل كبير طوال الفترة الماضية فضلاً عن تعرضه للعديد من الإصابات القوية.

وأكدت الصحف العالمية بأن اللاعب نفسه يستهدف الرحيل عن مانشستر يونايتد الصيف المقبل بسبب المعاملة السيئة التي يلقاها من المدرب البرتغالي مورينيو وبات وجوده صعباً بحقبة المدرب البرتغالي.

وأكدت الصحف البريطانية أن تشيلسي مهتم كثيراً بضم شو الصيف المقبل حيث كان هدفاً قديماً لكتيبة البلوز منذ أن كان لاعب بصفوف نادي ساوثهامبتون ولكن نجح مانشستر يونايتد في الفوز بالصفقة عام 2014 مقابل 31 مليون جنيهاً إسترليني.

هذا ومن المرجح أن يجد تشيلسي منافسة قوية على ضم اللاعب المتألق من كبار الاندية الإنجليزية ابرزها مانشستر سيتي وتوتنهام وارسنال.

يذكر أن لوك شو قد شارك في 12 مباراة فقط رفقة مانشستر يونايتد بجميع المسابقات هذا الموسم ولم يتمكن من خوض مباراة كاملة منذ أكثر من شهر.

كما تعرض شو لإصابة قوية أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة وأثرت بشكل سلبي على مشواره رفقة الشياطين الحمر طوال الفترة الماضية.