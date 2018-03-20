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حارس بلباو يكشف سبب عدم انتقاله لريال مدريد

20 مارس 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 70 زيارة

ارتبط “كيبا أريزابالاغا” حارس أتلتيك بلباو بشكل قوي بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد في صفقة كان من المنتظر أن تقدر بقرابة الـ25 مليون يورو لكن في النهاية مدد الحارس الباسكي تعاقده مع فريق ملعب سان ماميس الجديد بقيمة كسر عقد بلغت 80 مليون يورو.

واعترف كيبا بأنه من رفض الذهاب إلى صفوف ريال مدريد وفضل البقاء في صفوف ناديه وذلك بهدف المشاركة والتواجد في كأس العالم.
وقال الحارس الباسكي: ” لكي أشارك في كأس العالم، يجب أن ألعب وأظهر مستويات رائعة مع فريقي”.

وتابع: “رفض الانتقال إلى ريال مدريد: “نعم هذا ما حدث، لقد قررت التفكير لفترة طويلة من أجل اختيار القرار المناسب”.

وأكمل: “كان بالنسبة لي قرار حياة، كان سوف يحدد مسار مسيرته الكروية، اجتمعت مع العائلة وأقرب الأصدقاء وتحدثنا كثيرا”.

وختم: ” كنت أريد أن أتأكد من العديد من الأمور، في النهاية عندما اتضح لي كل شىء قررت تمديد تعاقدي مع الفريق، سعيد جدا بقراري بالبقاء في النادي والتوقيع لسبع سنوات مقبلة”.

ويبدو أن كيبا كان يتوقع تواجده على دكة بدلاء المدرب الفرنسي زين الدين زيدان كبديلا للحارس كايلور نافاس وهو ما تسبب في قرار الحارس برفضه الرحيل لملعب سانتياغو بيرنابيو في جانفي الماضي.

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