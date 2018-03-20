ديبالا في مدريد.. فهل إقترب الحسم؟

إستبعد خورخي سامباولي مدرب منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم اللاعب باولو ديبالا مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي من قائمة منتخب التانغو التي تستعد لخوض العديد من المباريات الودية إستعداداً لبطولة كأس العالم المقبلة في روسيا عام 2018.

وسوف يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الإيطالي ودياً في الثالث والعشرون من شهر مارس الجاري على أن يختتم مبارياته بمواجهة قوية ضد المنتخب الإسباني في السابع والعشرون من الشهر ذاته.

وإستغل ديبالا فترة الراحة وقرر السفر الى العاصمة الإسبانية مدريد وذلك بهدف قضاء بعض الوقت هناك رفقة الأصدقاء وشقيقه أيضاً والذي يُعد وكيل أعماله أيضاً.

وشوهد ديبالا وهو يتناول الطعام بإحدى المطاعم الشهيرة في مدريد رفقة الأصدقاء وتكهن البعض أن الزيارة لم تكن بهدف قضاء العطلة وحسب بل من أجل دخول نادي ريال مدريد الإسباني في مفاوضات لضم اللاعب الصيف المقبل.



وأشارت الصحف بأن وجود اللاعب في العاصمة الإسبانية يؤكد الشائعات حول إحتمالية عقد جلسة بين وبين مسؤولي النادي الملكي لإرتداء قميص ريال مدريد الصيف المقبل. هذا ووضع ريال مدريد العديد من اللاعبين تحت المجهر أبرزهم ديبالا وذلك من أجل تعويض رحيل الويلزي غاريث بيل المرتقب والذي باتت أيامه معدودة داخل أروقة النادي الملكي.

يذكر ان ريال مدريد سوف يواجه نادي يوفنتوس الإيطالي في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في واحدة من كبرى مواجهات البطولة.