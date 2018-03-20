رونالدو ينذر “اليوفي” ويهدد صدارة ميسي

تصدر كريستيانو رونالدو عناوين الصحف العالمية بعد قيادة ريال مدريد للفوز على جيرونا بنتيجة (6-3) خلال المباراة التي جمعت الفريقين يوم أول أمس، على ملعب “سانتياغو برنابيو” لحساب الجولة 29 من بطولة الدوري الإسباني، حيث تمكن رونالدو من تسجيل 4 أهداف في المباراة وصنع هدفا آخر لزميله لوكا فاسكيز، ليصعد إلى المركز الثاني في قائمة هدافي “الليغا” برصيد 22 هدف متخلفا عن ليونيل ميسي بفارق 3 أهداف فقط، وبهذا الأداء يكون كريستيانو قد وجه إنذارا قويا للإيطاليين، حيث سيواجه “اليوفي” في دور الثمانية الشهر القادم نظيره الفريق الملكي في مسابقة رابطة الأبطال الأوروبية، كما أراح مدربه زين الدين زيدان الذي يطمح للدفاع عن اللقب القاري للريال.

“الدون” على بعد 3 أهداف من صدارة هدافي “الليغا”

أكدت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية بأن ريال مدريد قدم عرضا رائعا أمام جيرونا، وأضافت أن رونالدو توهج في الدوري الإسباني بالأسابيع الأخيرة ويسجل 22 هدفا في 23 مباراة ويقلص الفارق مع ميسي إلى 3 أهداف، أما صحيفة “كوريري ديلو سبورت”: “ما هذا ؟ رونالدو يسجل 4 أهداف لقب الدوري الإسباني سيذهب لبرشلونة، لكن لقب الهداف قد لا يذهب لميسي بعد وصول رونالدو للمركز الثاني وتفوقه على لويس سواريز”.

زيدان : “عندما يكون رونالدو بخير فإن الريال بخير”



تحدث الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن الفوز الذي حققه فريقه على حساب جيرونا بنتيجة (6-3) في “الليغا”، وقد تحدث المدرب الفرنسي عن نجمه رونالدو الذي سجل 4 أهداف في المباراة، بالقول: “عندما يكون رونالدو بخير فإن ريال مدريد بخير”، وتابع :”ينقل كريستيانو طاقة إيجابية جدا إلى المجموعة، إنه يعرف جيدا متى يجب أن يتوقف قليلا ومتى يجب أن يرتاح، هكذا ينهي الموسم دائما بشكل رائع”، وواصل: “لدى كريستيانو طموح هائل، إنه لاعب مهم جدا في فريقنا واللاعبين الآخرين يساعدونه كثيرا أيضا نحن سعداء للغاية”.

كوفاسيتش: “واثق بقدرة رونالدو على تجاوز ميسي”

يرى الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب خط وسط ريال مدريد أن زميله كريستيانو رونالدو قادر على تخطي ليونيل ميسي في سلم ترتيب الهدافين هذا الموسم، حيث قال: “لقد لعبنا بشكل جيد للغاية أمام جيرونا، وسجلنا الكثير من الأهداف، ويجب علينا أن نستمر على هذا النحو”، وردًا عن سؤال هل سينجح رونالدو في إنهاء الموسم وهو في صدارة الهدافين قال: “أنا متأكد أن رونالدو سيحصل على “البيتشيشي” هذا الموسم”

فاسكيز: “كريستيانو سيتخطى “ليو” بترتيب الهدافين”

أعرب لوكاس فاسكيز لاعب فريق ريال مدريد عن سعادته بالانتصار بسداسية مقابل ثلاثة أهداف على جيرونا، ضمن منافسات الجولة 29 من “الليغا”، حيث قال فاسكيز،: “أصبحنا نمتلك حساسية عالية لتسجيل الأهداف، وهو ما افتقدناه في بداية الموسم”، وأضاف: “أعيش حاليا أجمل أيام مسيرتي في ريال مدريد منذ انضمامي للفريق، وسنقاتل حتى النهاية في الدوري، وفي رابطة الأبطال”، وأتم: “كريستيانو رونالدو رائع ويظهر ذلك يوما بعد يوم، وإذا واصل السير بهذا المعدل التهديفي سيتخطى ميسي في ترتيب الهدافين”.

ناتشو: “رونالدو يُثبت أنه الأفضل في العالم”

أشاد ناتشو فرنانديز مدافع فريق ريال مدريد بزميله كريستيانو رونالدو نجم هجوم الفريق عقب تألقه أمام جيرونا، حيث قال في هذا الصدد: “كريستيانو، يُظهر دائما إنه الأفضل في العالم، هو يسجل الكثير من الأهداف، وبالفعل في البداية فشل في إحراز الأهداف، وهذا الشيء يكون غريب بالنسبة لي، ولكنه يساعدنا دائما”.

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