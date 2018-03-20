سكولاري يعلنها: رونالدو يريد الانتقال للدوري الصيني!

فجر المدرب البرازيلي لويس فليبي سكولاري مدرب نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني مفاجأة من العيار الثقيل حول مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وسبق وأن عمل رونالدو مع سكولاري عندما كان يُشرف على تدريب المنتخب البرتغالي قبل سنوات ومازال الثنائي يرتبطان بعلاقة قوية ووطيدة حتى اللحظة.



وأكد سكولاري بأن النجم البرتغالي يميل الى الإنتقال للدوري الصيني في المستقبل وأنه قد تلقى إتصالات منه للإستفسار عن الحياة بالصين.

وخلال تصريحات صحفية قال سكولاري: “تلقيت إتصالات عديدة من رونالدو إستفسر خلالها عن الحياة في الصين”.

وتابع: “لقد قمت بنصيحته بالتفكير في القدوم للصيني فإنها فرصة جيدة بالنسبة له”.

وأضاف: “أخبرني بأنه يحب العيش في الصين وأوضحت له كيف تبدو الحياة هناك”.

وتابع: “لابد الأخذ بالاعتبار بأن الصين مختلفة في كل شيء سواء في الحياة أو حتى نوعية اللاعبين المحترفين هناك”.

وأتم: “اسم كريستيانو رونالدو وحده كفيل بأن يحدث نقلة تجارية كبيرة بالصين حيث أصبحت واحدة من أكبر الدول في العالم والجميع يبحث عن العيش بالصين حالياً”.

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