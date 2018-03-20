صفقة تبادلية مُنتظرة بين ريال مدريد وتشيلسي!

ربطت تقارير صحافية إسبانية ريال مدريد بالتفكير في عقد صفقة تبادلية مع تشيلسي في الصيف المقبل ينتقل من خلالها النجم الدولي الإسباني لملعب ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن بينما يذهب إيدين هازارد إلى فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

صاحب الـ27 عاما إيدين هازارد يرفض فكرة تمديد تعاقده مع البلوز بسبب رغبته في اللعب تحت قيادة زين الدين زيدان المدرب الذي طالما ما كان اللاعب البلجيكي بمثابة الهدف الأبرز بالنسبة له.

وفقا لشبكة “دياريو جول” الإسبانية فإن الخلافات بين هازارد ومدربه الحالي أنتونيو كونتي سوف تلعب دورا بارزا في تسهيل عملية رحيل البلجيكي عن لندن وهو ما يتمناه زيدان وما سيزيد من إمكانية حدوث الصفقة رغبة تشيلسي في ضم اللاعب الشاب ماركو أسينسيو.



ولا يمانع ريال مدريد التخلي عن أسينسيو بشرط ضم هازارد في الصيف المقبل.

يذكر أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أكد إعجابه الشديد بالمردود الفني الذي يقدمه أسينسيو في الفترة الماضية حيث وصفه بلاعب المستقبل في صفوف النادي الأبيض الإسباني وهو ما يأتي عكس التقرير الذي يربط اللاعب بالخروج من بيرنابيو.