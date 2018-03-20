طاقم تحكيم مصري لإدارة لقاء الجزائر – تانزانيا

من المنتظر أن يدير طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي الغندور اللقاء الودي الذي سيجمع بين المنتخب الوطني الجزائري ونظيره التانزاني بملعب 5 جويلية عشية الخميس القادم ابتداء من الساعة السادسة مساء، حيث سيكون في مساعدة الغندور الثنائي المصري أحمد توفيق ويوسف البستاتي، في حين سيكون الحكم الرابع الجزائري عوينة السعيد، ومحافظ اللقاء كوسة مسعود.

م.د

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