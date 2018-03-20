فيراتي: “لن أنتقل للبارصا وجوفنتوس يستطيع إقصاء الريال”

يسعى نادي برشلونة إلى تعزيز صفوفه بمزيد من الصفقات القوية في الصيف القادم، بعدما نجح في التعاقد مع البرازيلي كوتينيو من ليفربول الإنجليزي في صفقة قياسية بانتقالات جانفيي الماضي، وتكهنت وسائل الإعلام الإسبانية بقائمة لاعبين وضعهم برشلونة على رأس أولوياته في صفقات الصيف القادم من ضمنهم غريزمان نجم الأتليتيكو وبوغبا لاعب مانشستر يونايتد لاعب باريس سان جيرمان، ولكن هذا الأخير خرج بتصريحات أمس، أكد فيها أنه لا ينوي مغادرة باريس سان جيرمان هذا الصيف وأنه يسعى للتتويج مع الفريق الفرنسي بالألقاب المحلية والقارية.

“سأبقى في باريس الموسم المقبل للتتويج بالألقاب”

كشف الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي حقيقة الشائعات التي تتحدث حول رحيله إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث ترددت العديد من الأنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة برشلونة في ضم فيراتي، لكن اللاعب الإيطالي أكد أنه لن يترك باريس سان جيرمان، حيث قال فيراتي في تصريحات نقلتها صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية: “ليس صحيحا أن عرض مينو رايولا (وكيل أعماله) على الانضمام لبرشلونة، بكل تأكيد لأن وكلائي يعرفون ماذا أفكر أنا سوف أبقى داخل باريس سان جيرمان في الموسم المقبل”.

“أريد حصد الألقاب مع “البي.أس.جي” ونيمار نجم كبير”

بخصوص التقارير التي تتحدث حول رحيل نيمار دا سيلفا عن باريس سان جيرمان، طلب فيراتي من زميله البرازيلي الاستمرار مع الفريق الباريسي الذي لديه مشروع كبير وأشار إلى أن خسارة لقب رابطة الأبطال الأوروبية هذا الموسم بعدما خسر “البي.أس.جي” ضد ريال مدريد ليس نهاية العالم، حيث قال: “أريد أن أشارك في مشروع طموح وأتمنى من زملائي أيضا التفكير في ذلك، لا يمكن أن تتسبب خسارة واحدة في تدمير كل شيء”، وأضاف: “لتحقيق أهداف عظيمة، يجب عليك أن تمتلك نجوم كبار مثل نيمار، هو لاعب رائع معه كل شيء في الملعب يصبح سهلا”.

“جوفنتوس يستطيع إقصاء الريال في رابطة الأبطال”

أكد ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان على قدرة جوفنتوس الإيطالي على عبور ريال مدريد في رابطة أبطال أوروبا، حيث أوقعت قرعة دور الثمانية عملاقي القارة العجوز وجه لوجه بعدما كان قد تقابلا في نهائي الموسم الماضي وتوج الفريق الملكي، حيث قال فيراتي: “مباراة جوفنتوس وريال مدريد ستكون قوية ومن الصعب تأهل “اليوفي” لنصف النهائي ولكن لا يوجد شيء مستحيل”، وأكمل نجم باريس حديثه قائلا: “أما بالنسبة للدوري الإيطالي فجوفنتوس الأقرب للفوز به، لأن نابولي سيعاني حتى يعود إلى الصدارة”.

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