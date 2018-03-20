كارفاخال يغيب عن مواجهة بالماس

تأكد غياب داني كارفاخال ظهير أيمن ريال مدريد عن مواجهة فريقه أمام لاس بالماس 31 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة 30 من “الليغا”، حيث تلقى كارفاخال البطاقة الصفراء في الدقيقة 51، من مواجهة جيرونا أول أمس وسيغيب عن لقاء لاس بالماس لتراكم البطاقات، يُذكر أن ريال مدريد فاز على جيرونا على ملعبه “سنتياغو برنابيو” ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني.

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