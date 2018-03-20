ماتويدي: “عانيت في بداياتي مع “اليوفي”

أكد الفرنسي بليز ماتويدي لاعب وسط جوفنتوس الإيطالي أنه عانى في الفترة الأولى بعد انضمامه لـ”البيانكونيري”، وكان ماتويدي انضم في صيف عام 2017 إلى صفوف “اليوفي” قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث قال: “لقد وجدت الأمور مرهقة بالنسبة لي في البداية مع “اليوفي”، ولكنني تحسنت بدنيا ونفسيا خلال أول 6 أشهر”، وأضاف: “مباراتي “اليوفي” أمام ريال مدريد في رابطة أبطال أوروبا ستكونان رائعين والمباراة الأولى ستكون في إيطاليا ويجب أن نفوز بها”.

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