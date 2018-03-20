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مانشيني يلمح إلى تدريب آرسنال

20 مارس 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 52 زيارة

ألمح روبرتو مانشيني مدرب فريق زينيت بطرسبرغ إلى إمكانية تدريب فريق آرسنال في الصيف المقبل، ويتواجد مانشيني ضمن المرشحين لخلافة الفرنسي آرسين فينغر في ملعب الإمارات بعد نهاية الموسم الحالي، وعندما سُئل عن إمكانية التوجه إلى الدوري الإنجليزي، قال :”حسنًا، أود الحصول على خبرة في بطولات أخرى، لكن من الواضح أن الدوري الإنجليزي ربما يكون أفضل بطولة”، وأضاف:” سأذهب إلى هناك مرة أخرى، لكنني سأذهب إلى فريق لم يفز لفترة طويلة بالألقاب”.

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